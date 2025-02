Militare salentino condannato per lesioni e stalking contro la ex compagna disabile

Un caporal maggiore dell’Esercito Italiano in servizio a Lecce, ha patteggiato una pena a due anni e sei mesi di reclusione nel processo in cui era imputato per atti persecutori, lesioni e maltrattamenti in famiglia ai danni della ex convivente, invalida al 74%: l’uomo, un 48enne di Corsano, era stato denunciato dalla vittima dopo l’ennesima aggressione, per la quale era stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Scorrano.

Sembra che il militare abbia precedenti specifici per il reato di lesioni, perpetrato contro un’altra donna, e che sia stato protagonista di episodi di violenza nei confronti di altre due ex fidanzate. L’uomo, che è stato sospeso dal servizio e si trova detenuto agli arresti domiciliari dallo scorso ottobre, è in attesa della definizione del procedimento avviato dal Ministero della Difesa, di cui è dipendente, al termine del quale potrebbe essere licenziato.

Marina Poci