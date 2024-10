Minaccia la compagna con la mannaia e aggredisce i Carabinieri: 19enne denunciato a Collepasso

Un 19enne di Collepasso è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e minacce a pubblico ufficiale per avere aggredito i Carabinieri intervenuti, a seguito di chiamata al Numero unico di Emergenza 112, nel corso dell’ennesima violenta discussione che il giovane stava avendo con la propria convivente per motivi di gelosia: il ragazzo si sarebbe barricato in casa con la compagna, minacciandola con una piccola mannaia che i militari, dopo averlo calmato, sono riusciti a farsi consegnare.

Sulla donna non sono stati riscontrati segni di violenza.

Non risulta che al momento abbia deciso di presentare querela.

Marina Poci

Senza Colonne è su Whatsapp. E’ sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Ed è anche su Telegram: per iscriverti al nostro canale clicca qui</a