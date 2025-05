Monte Pollino: sei giovani escursionisti baresi salvati dal soccorso alpino

Un gruppo di sei giovani escursionisti pugliesi, tra i 21 e i 26 anni, partiti da Colle Impiso, sul Pollino, con l’obiettivo di raggiungere il Dolcedorme, ha avuto problemi nel corso della salita.

Durante il trekking, uno di loro, a pochi metri dalla vetta, è scivolato e si è ferito alla caviglia, rendendo impossibile continuare il tragitto. Intorno alle 18:00 è pervenuta una richiesta di aiuto e le squadre del Soccorso Alpino Calabria e Basilicata, con dodici soccorritori, si sono subito messe in cammino per raggiungere i sei ragazzi.

Un elicottero dei Vigili del Fuoco dal Distaccamento di Lamezia Terme è arrivato in cima al Dolcedorme con una squadra partita dal Distaccamento di Castrovillari per recuperare il gruppo e riportarlo a valle. I soccorritori li hanno portati al campo sportivo “Mimmo Rende” di Castrovillari, da dove sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale locale per le cure del caso. Durante la salita, un altro dei sei escursionisti, di 21 anni, stanco e affaticato, aveva deciso di fermarsi e, grazie all’intervento delle squadre di terra del Soccorso Alpino, è stato riaccompagnato a valle per riunirsi al gruppo. La collaborazione tra le varie forze di soccorso ha permesso di gestire con successo questa situazione in montagna.

