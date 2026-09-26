Morto a Bari il fotoreporter Luca Turi, raccontò con i suoi scatti lo sbarco della Vlora

È morto a Bari, all’età di 82 anni, Luca Turi, fotoreporter che per mezzo secolo ha documentato con le sue immagini la cronaca e le trasformazioni del capoluogo pugliese. Tra i momenti più importanti della sua carriera, lo sbarco della nave Vlora dell’8 agosto 1991, quando circa 20mila cittadini albanesi arrivarono nel porto di Bari. Turi è stato anche fotografo dell’ANSA. I funerali saranno celebrati lunedì nella chiesa di San Rocco.

Il sindaco di Bari Vito Leccese lo ha ricordato come «un testimone autentico della storia recente di Bari e della Puglia», sottolineando la sua capacità di raccontare con le immagini trasformazioni, drammi e speranze del territorio. Le fotografie della Vlora, in particolare, sono diventate parte della memoria collettiva della città e di una delle pagine più significative della storia recente dell’Adriatico.

«Sei stato l’immagine oltre la parola, l’occhio di Bari sul mondo», ha concluso Leccese nel messaggio di cordoglio.