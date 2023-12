Morto in mare il dottor Pietro Gatti, direttore del Dipartimento Area Medica di Asl Brindisi

Sgomento nella comunità sanitaria brindisina: il dottor Pietro Gatti, 59 anni, primario dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’ospedale Perrino di Brindisi e direttore del Dipartimento di Area Medica di Asl Brindisi, ha perso la vita questo pomeriggio, 31 dicembre, nei pressi del pontile di Rosa Marina di Ostuni, probabilmente durante un’immersione subacquea. La Capitaneria di Porto, allertata dalla famiglia preoccupata per il ritardo nel rientro, ha recuperato il corpo del medico in mare aperto intorno alle 17: indossava la muta da sub, ma non l’attrezzatura, che sarebbe stata rinvenuta nella sua auto. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. La salma è stata ricomposta presso l’obitorio dell’ospedale Perrino, cui Gatti ha dedicato gli anni più importanti della sua vita professionale.

Si è in attesa di capire se la Procura di Brindisi disporrà accertamenti in merito. Proprio pochi giorni fa, Gatti, specializzato in Oncologia, era entrato a far parte del direttivo del Comitato tecnico-scientifico dell’intergruppo parlamentare “Dieta mediterranea: nutrizione, prevenzione e cultura”. Si occupava prevalentemente di patologie oncologiche, autoimmuni e rare, dell’apparato gastrointestinale ed epatico.

“Abbiamo da poco appreso la tragica notizia della morte del dottor Pietro Gatti, direttore del reparto di Medicina interna e del Dipartimento di area medica, a causa di un incidente in mare avvenuto oggi.

Perdiamo un uomo di grande umanità e soprattutto un valido professionista: profondamente colpiti da questa immane tragedia, partecipiamo con vivo dolore al lutto della famiglia e di chi gli ha voluto bene”, è il commosso saluto della Direzione di Asl Brindisi.

