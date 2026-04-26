Motocross e auto sulle dune nell’oasi di Porto Cesareo

Gare di motocross ad alta velocità tra nidi e avifauna selvatica protetta, mentre numerose auto venivano parcheggiate sul cordone dunale di un’oasi naturale.

È quanto accaduto a Porto Cesareo, nel Salento, all’interno della riserva regionale “Palude del Conte e Duna Costiera”, area protetta già in passato interessata da episodi simili, configurabili come reati ambientali.

A denunciare l’accaduto è il circolo locale di Legambiente, che ha pubblicato foto e video sui propri canali social. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno multato oltre 40 automobilisti per aver danneggiato l’habitat dell’area protetta.

Il circolo di Legambiente di Porto Cesareo ha inoltre annunciato che lunedì depositerà un atto di denuncia alla Procura di Lecce, alla Regione Puglia, al Comune di Porto Cesareo e agli altri enti competenti.