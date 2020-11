Napoli – Roma, nel ricordo di Maradona: arbitra il brindisino Di Bello

E’ l’arbitro brindisino Marco Di Bello ad essere stato designato per la partita di calcio più importante della settimana, non certo per ragioni sportive, ma per il suo significato: Napoli – Roma di questa sera (29 novembre), è l’incontro di calcio che rimarrà nel cuore dei tifosi e nella storia per il ricordo di un mito che non c’è più, Diego Armando Maradona.

I giocatori sono scesi in campo con il lutto al braccio. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha deposto una corona di fiori sotto le curve deserte. Le immagini di Maradona sono state mandate sugli schermi.

Al 10′, in memoria della maglia del Pibe de Oro, si è osservato un minuto di silenzio. La partita si gioca al San Paolo, stadio che sta per essere intitolato al fenomeno argentino.

