Nikaleo e la sua band al cinema: due brani nella colonna sonora di “Wine to love”

La musica e la voce di Nikaleo alla conquista del grande cinema. Due canzoni da lei scritte e interpretate dalla cantautrice pugliese di Locorotondo faranno da colonna sonora al film “Wine to love” con Ornella Muti. Una storia romantica, ambientata in Basilicata, per la regia di Domenico Fortunato. Il film è prodotto da Altre Storie con Rai Cinema sarà trasmesso in prima serata il 4 gennaio su Rai1. “E’ un’emozione unica sapere che le mie canzoni accompagnino una produzione cinematografica così importante” afferma Nikaleo: “Sono particolarmente orgogliosa che sia stata scelta proprio Amami, una canzone a cui tengo molto. Sapere che per ben due volte, durante il film, sarà quasi una co-protagonista, mi fa venire la pelle d’oca”. Il brano, prodotto da Love University Records, Edizioni A.ma, è scritto e suonato dalla band di Nikaleo: Aldo Di Paolo al piano, Piero Ancona al basso, Giuseppe Giancola alla chitarra e Francesco Basile allabatteria. Tutti pugliesi.

L’altra canzone inserita nella colonna sonora è “Welcome to the city of the Christmas lights” prodotto da A.ma records e scritto appositamente per il film da Nikaleo insieme con il compositore Marcello Laquale: “E’ la prima volta che scrivo una canzone a tema natalizio ed è stato molto divertente” dichiara Nikaleo, “sarebbe bellissimo se diventasse un tormentone per le feste ma non vorrei rischiare di essere fastidiosa come i canditi nel panettone”.

Nota biografica dell’artista

Nikaleo nome d’arte di Veronica Palmisano inizia a studiare canto e pianoforte all’età di 3 anni. Dopo le partecipazioni a numerosi concerti e concorsi, a 17 anni inizia a comporre i suoi primi brani e scopre la passione per la musica black. Dopo aver studiato musica soul a Londra con Mo Brandis (cantante della band inglese Incognito), presta la sua voce e scrive brani di ispirazione hip hop per artisti del Pooglia Tribe, collettivo hip hop pugliese. Nel 2006 Il suo brano “Fuori” è stato scelto come colonna sonora della fiction “Diario di classe” andata in onda su RaiTre. Dopo anni di studi ed esibizioni live, nel 2012 presenta “Angelo Nero”, album d’esordio pubblicato dall’etichetta Hydra Music. Nel 2017 ha pubblicato “Funktomatica”con la casa discografica Love University Records, album da cui è tratto “Amami” (che potete ascoltare qui https://www.youtube.com/watch?v=AFcsBmmwREI )

