Noicattaro, nuovo avvistamento del lupo: individuato al confine con Torre a Mare

Un lupo è stato avvistato nella serata di ieri in contrada Schiamante, nell’area al confine tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non è escluso che possa trattarsi dello stesso esemplare ricercato da giorni dopo le aggressioni ai danni di tre bambini.

A individuare l’animale, intorno alle 19.50, è stato un operatore del Consorzio di vigilanza campestre e urbana Noicattaro-Torre a Mare, impegnato nel controllo delle zone dei vigneti. La segnalazione è stata immediatamente trasmessa alle forze dell’ordine, che hanno raggiunto l’area e avviato le verifiche utilizzando anche droni, termocamere e strumenti predisposti per la cattura.

Negli ultimi giorni segnalazioni compatibili con la presenza di un lupo sono arrivate anche da Cellamare e Bitonto.

Le ricerche erano scattate dopo la prima aggressione, avvenuta il 4 agosto nel parco di via Falcone a Noicattaro, dove furono coinvolti due minori. Una bambina di sei anni era stata ricoverata in terapia intensiva.

Dopo quell’episodio la Prefettura di Bari ha coordinato la costituzione di una task force e il 14 agosto la Regione Puglia ha autorizzato la cattura dell’animale.

L’episodio più recente risale invece alla notte del 15 agosto, quando un altro bambino di sei anni è stato aggredito. Il piccolo è tuttora ricoverato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.