Nuovo assalto a un bancomat nella notte: colpita l’Unicredit di Squinzano

Assalto nella notte al bancomat della filiale Unicredit di via Gianfilippe, a Squinzano. Anche in questo caso è stata utilizzata la consueta tecnica della “marmotta”: un ordigno inserito nello sportello e fatto detonare con un boato che ha svegliato diversi residenti. Il raid è scattato intorno alle 2.40 ma, secondo una prima ricostruzione, il colpo non sarebbe andato a segno: i malviventi si sarebbero allontanati senza riuscire a prelevare il denaro. Per coprire la fuga, hanno disseminato la carreggiata di chiodi. E’ il sesto attentato a sportelli automatici in Puglia dall’inizio del 2026.