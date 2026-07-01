Omicidio Tomeo a Copertino, blitz dei Carabinieri: tre arresti nel Salento

Blitz antimafia all’alba nel Salento. I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito a Copertino tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

I provvedimenti riguardano soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di omicidio e tentato omicidio in concorso. Le accuse sono aggravate dalla premeditazione e dal metodo mafioso. Tra i destinatari della misura cautelare ci sarebbe anche il presunto killer di Stefano Tomeo, ucciso l’11 aprile scorso in via Bixio.

L’operazione ha visto impegnati i militari della Compagnia di Gallipoli, affiancati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e dal Nucleo Carabinieri Cinofili, nell’ambito di un intervento ad alto impatto disposto sul territorio.

L’inchiesta coordinata dalla Dda di Lecce ha portato anche alla denuncia a piede libero di altre tre persone. Una è accusata di tentata estorsione, mentre due dovranno rispondere di favoreggiamento personale.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.