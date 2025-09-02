Operai in nero e violazioni in materia di sicurezza: multate aziende agricole nella BAT

Lavoratori in nero e sicurezza inesistente: è quanto hanno accertato i Carabinieri nell’ambito dei controlli anti-caporalato svolti in diverse imprese agricole del nord Barese.

Due le aziende di San Ferdinando di Puglia sanzionate per un totale di quasi 45mila euro. In una, i militari hanno trovato 13 agricoltori impiegati senza alcun contratto; nell’altra ditta invece, il titolare è stato segnalato alla autorità giudiziaria di Foggia per violazioni sulla sicurezza dei lavoratori, tra cui la mancata formazione del personale e per la presenza di un dipendente irregolare.

L’attività di contrasto del fenomeno del caporalato e alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è stata eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, coadiuvato dal personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bari e dello squadrone eliportato Cacciatori di Puglia.