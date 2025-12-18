Operaio in bici muore travolto da auto nel Barese, inutili i soccorsi

Un ciclista è stato travolto e ucciso nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale tra Ruvo di Puglia e Corato, nel Barese.

La bicicletta a bordo della quale viaggiava la vittima, un cittadino straniero 30enne di cui non sono state al momento rese note le generalità, sarebbe stata urtata da una Fiat 500.La 45enne di Corato che era alla guida dell’auto, si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Quando il 118 è arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi del caso finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ruvo di Puglia. A quanto si apprende, la vittima, operaio di una azienda ortofrutticola di Bisceglie, stava tornando a casa dopo il lavoro e viaggiava in direzione Corato.