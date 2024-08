Oria, tentò di uccidere il cognato con il fucile: arresti domiciliari e braccialetto elettronico

Con l’accusa di tentato omicidio aggravato nei confronti del cognato, un 67enne è stato arrestato dai carabinieri a Oria sulla base di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della Procura della Repubblica.v

Secondo l’accusa, il 24 luglio scorso l’indagato, al culmine di una lite per futili motivi, non la prima tra i due, avrebbe esploso tre colpi di fucile contro il cognato mentre si trovavano in una zona di campagna tra Francavilla Fontana e Oria. La vittima in quella occasione si rifugiò all’interno della propria auto schivando i colpi.

I Carabinieri hanno sequestrato il fucile usato dal 67enne dopo la lite ed hanno proceduto al ritiro cautelativo di numerose altre armi detenute legalmente dall’indagato.

L’uomo si trova ai domiciliari e la misure coercitiva prevede anche l’applicazione del braccialetto elettronico.

