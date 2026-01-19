Ottantaseienne rapinata e colpita alla testa, arrestato un uomo

I Carabinieri della Stazione locale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una donna di 86 anni, avvenuta nel primo pomeriggio del 4 ottobre 2025 a San Ferdinando di Puglia.

Secondo quanto ricostruito, l’anziana stava rientrando a casa in via Sapienza quando sarebbe stata aggredita alle spalle: l’uomo l’avrebbe colpita con un pugno alla testa per strapparle la borsa, contenente circa 300 euro, documenti e un telefono cellulare. L’autore si sarebbe poi allontanato a bordo di una Fiat Punto bianca condotta da una complice.

Determinanti, per l’identificazione, le immagini di un sistema di videosorveglianza privato della zona. Poche ore dopo, intorno alle 18, l’uomo si è presentato in caserma per l’obbligo di firma cui era sottoposto: i militari avrebbero rilevato la corrispondenza tra abbigliamento, autovettura e quanto emerso dai filmati. Nel corso della perquisizione del veicolo, non intestato all’indagato, sarebbe stato rinvenuto un borsello con i suoi documenti.

Il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto la custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura.