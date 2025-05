Panico nel Foggiano: si barrica in casa armato di coltello e minaccia di uccidersi

Un uomo di 47 anni armato di coltello si è barricato un appartamento a Margherita di Savoia e minaccia di uccidersi: era in casa con alcuni famigliari che i Carabinieri sono riusciti a far evacuare.

Si tratta, a quanto si apprende, di una persona con problemi legati a dipendenze da alcol e droga.

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stata la madre del 47enne, spaventata. I militari ora stanno cinturando l’abitazione che si trova a ridosso delle Saline.

Sul posto ci sono i militari del Reparto Operativo con una squadra di supporto inviata dal Reggimento Puglia: in questo momento un negoziatore sta trattando con l’uomo. Fuori dall’abitazione attendono i Vigili del Fuoco e un’autoambulanza del 118.