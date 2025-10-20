Paura a Molfetta: spari a salve in tre episodi diversi, è caccia al “pistolero”

Un anonimo “pistolero” ha seminato il panico tra i residenti a Molfetta esplodendo sei colpi di pistola a salve in tre episodi distinti, ripresi in altrettanti video ora al vaglio dei Carabinieri: i fatti si sono consumati nel corso della giornata di ieri, 19 ottobre, in diverse zone del centro urbano, e fortunatamente non si sono registrati feriti.

Il primo episodio, documentato in un video di circa 30 secondi, è avvenuto in via Mameli: un giovane ha intimato all’autista di un’auto di fermarsi, per poi esplodere tre colpi in direzione di due persone. L’arma utilizzata sarebbe, con ogni probabilità, una pistola a gas o ad aria compressa, che spara munizioni a salve.

Sempre in via Mameli, un secondo filmato di 19 secondi mostra un individuo a bordo di un monopattino che esplode un colpo di pistola verso l’alto, mentre un passante riprende la scena di nascosto.

La giornata si è conclusa con il terzo episodio, il più inquietante: in via Poggioreale, un giovane vestito di nero ha puntato l’arma verso un balcone, sparando due colpi contro una persona affacciata alla finestra. Anche in questo caso, nessun ferito, ma paura e sconcerto tra chi ha assistito alle scena.

I Carabinieri, che stanno analizzando i filmati frame dopo frame, non escludono alcuna pista, dalla bravata alle intimidazioni.

Marina Poci