Policlinico, domenica di interventi in Oculistica: 60 operazioni per ridurre le liste d’attesa

Domenica dedicata al taglio delle liste d’attesa per la chirurgia della cataratta al Policlinico di Bari. L’Unità operativa di Oftalmologia ha programmato una seduta straordinaria dalle 8 alle 20, con tre sale operatorie attive, per un totale di 60 interventi tra cataratta e altre patologie oculari, con particolare attenzione ai pazienti più fragili.

In mattinata è passato anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per ringraziare medici e operatori sanitari impegnati nel turno festivo. “Sono venuto qui oggi per ringraziare gli operatori sanitari che stanno lavorando di domenica: sono stati riorganizzati i turni per mantenere aperte le sale operatorie”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza dell’attività in corso e l’impatto che l’anticipo dell’intervento ha sulla qualità della vita dei pazienti.

L’iniziativa rientra in un programma strutturato finalizzato a ridurre in modo significativo i tempi di attesa, in particolare per l’intervento sul primo occhio. A fine gennaio, all’avvio del piano, i pazienti in lista per il primo accesso con priorità U (Urgente) e B (Breve) erano 292. Il piano sperimentale approvato dalla Regione prevede entro giugno l’erogazione complessiva di 968 procedure di cataratta (primo e secondo occhio), per un totale di 484 pazienti trattati.

“Al Policlinico di Bari la domanda di interventi per cataratta è particolarmente significativa”, ha spiegato il direttore generale Antonio Sanguedolce. “Normalmente vengono eseguite in media circa 500 procedure al mese, un volume che colloca l’Unità operativa tra le realtà a maggiore produttività regionale. La giornata straordinaria di domenica rappresenta un’ulteriore leva organizzativa per garantire risposte più tempestive”.

