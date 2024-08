Polignano: picchiata per strada dal compagno, un passante chiama i Carabinieri

Una ventenne di origini cinesi, residente nel Milanese e in vacanza in Puglia, lo scorso 17 agosto è stata picchiata per le strade della movida di Polignano a Mare dal compagno, coetaneo e connazionale: a salvarla è stato un passante che, accortosi della violenza subita dalla giovane, ha allertato i Carabinieri chiamando il 112.

La ragazza è stata trasportata sotto shock in ospedale, dove ha trovato il coraggio di denunciare i ripetuti abusi, anche sessuali, a cui il compagno l’avrebbe sottoposta per mesi. Ha riportato traumi guaribili in 30 giorni.

Il giovane è stato arrestato: risponde di violenza sessuale e lesioni aggravate.

Marina Poci

