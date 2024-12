Provincia di Brindisi, approvato il bilancio di previsione: a rischio manutenzione di strade e scuole

L’Assemblea dei Sindaci e il Consiglio Provinciale hanno approvato all’unanimità in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027 e il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027. Un voto utile a infondere il necessario coraggio per gestire un bilancio complicato a causa della mancanza di risorse e dei pesanti tagli da parte del Governo che mettono in ginocchio le Province.

La dotazione è insufficiente per garantire i servizi fondamentali come la manutenzione delle scuole superiori e delle strade provinciali, “ma nonostante queste note difficoltà – ha affermato il Presidente della Provincia Toni Matarrelli al termine dei lavori – il 2024 è stato un anno favorevole perché, alla luce degli investimenti che abbiamo portato avanti grazie soprattutto alle risorse giunte dal PNRR, secondo i dati della Corte dei Conti regionale siamo la Provincia che spende meglio e più velocemente le risorse in Puglia. Un risultato di cui andare fieri e che dimostra l’efficienza nell’apparato della Provincia”.

“Il bilancio di previsione del 2025 – ha concluso il Presidente Matarrelli – purtroppo risentirà di ulteriori tagli. Potremmo limitarci a lamentarcene ma abbiamo il dovere di governare comunque l’Istituzione e stiamo già lavorando affinché questi tagli possono essere compensati con nuovi finanziamenti da individuare”.