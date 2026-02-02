Provincia di Lecce: Tarantino è presidente, sconfitta a sorpresa Poli Bortone

Fabio Tarantino, sindaco di Martano e presidente facente funzione, è il nuovo presidente della Provincia di Lecce. L’esito è arrivato al termine dello scrutinio delle elezioni provinciali di secondo livello, svolte dopo le dimissioni di Stefano Minerva, che in autunno aveva lasciato l’incarico in vista della candidatura alle regionali di novembre 2025.

Tarantino, sostenuto dal centrosinistra con l’appoggio del Movimento 5 Stelle, ha superato Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce e candidata del centrodestra, sostenuta anche da Io Sud, Udc, Puglia Popolare e Nuovo Psi. Decisivo il meccanismo del voto ponderato: Tarantino ha costruito il vantaggio nei Comuni piccoli e piccolissimi, rendendo insufficiente il recupero della sfidante, avanti soprattutto a Lecce e Nardò. Nei Comuni fino a 30 mila abitanti si è registrato equilibrio, ma non tale da cambiare l’esito complessivo.

Nel dettaglio dei voti ponderati: Fabio Tarantino 49.474 (eletto), Adriana Poli Bortone 42.695.