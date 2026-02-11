Puglia, cresce il Turismo con un Aumento del 13% nel 2025

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha presentato al padiglione della Regione alla Bit di Milano il report sul turismo 2025, evidenziando una crescita complessiva a doppia cifra. I dati indicano un incremento degli arrivi del 13%, con una forte spinta proveniente anche dalle province meno conosciute: oltre a Bari e Lecce, crescono anche Foggia, Taranto, Brindisi e la BAT, insieme a numerosi comuni dell’entroterra.

Decaro ha sottolineato che la stagione turistica si sta diversificando, con un aumento della domanda nei mesi primaverili e autunnali, mentre l’estate si stabilizza. “Oggi convivono due Puglie turistiche: una satura, che soffre il peso del turismo, e una ancora inesplorata, che può diventare il motore per il futuro”, ha dichiarato. La Regione punta a un turismo sostenibile che distribuisca i flussi, alleggerendo le zone più frequentate e rafforzando le economie locali.

Secondo i dati provvisori dell’Osservatorio turistico di Pugliapromozione, nel 2025 si registrano oltre 6,7 milioni di arrivi e 22,7 milioni di presenze, con un aumento significativo degli arrivi internazionali (+25%) e delle presenze straniere (+23%), raggiungendo 8,6 milioni. Il turismo domestico rimane solido, con un incremento degli arrivi del 5% e delle presenze del 4%. La stagione primaverile e autunnale ha visto un forte incremento, con punte del +30% tra aprile e maggio.

L’assessora al Turismo, Graziamaria Starace, ha enfatizzato l’importanza di migliorare le infrastrutture e rafforzare la comunicazione, puntando su cammini, borghi, e l’integrazione tra turismo, agricoltura e cultura per rendere la Puglia una destinazione competitiva tutto l’anno.