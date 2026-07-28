Puglia sempre più internazionale: il turismo cambia volto e guarda oltre l’estate

Dalle spiagge del Salento ai borghi della Valle d’Itria, passando per il Gargano e le città d’arte: la Puglia non è più soltanto una destinazione balneare. Crescono i visitatori stranieri, si allunga la stagione turistica e cambiano le esigenze di un territorio chiamato a coniugare sviluppo economico e sostenibilità.

Fino a pochi anni fa la Puglia era considerata soprattutto una meta estiva. Luglio e agosto concentravano gran parte degli arrivi, mentre il resto dell’anno il ritmo rallentava sensibilmente. Oggi quello scenario sta cambiando. La regione è diventata una delle destinazioni italiane più ricercate dai viaggiatori stranieri. Le sue immagini fanno il giro del mondo attraverso social network, riviste specializzate e produzioni cinematografiche. I trulli di Alberobello, i vicoli bianchi di Ostuni, le scogliere del Gargano, le spiagge del Salento, i castelli federiciani e le masserie immerse negli uliveti sono ormai riconoscibili anche da chi non è mai stato nel Sud Italia. Non è soltanto una questione di bellezza paesaggistica. La Puglia ha saputo costruire negli anni un’identità turistica ben definita, fondata sull’autenticità dei luoghi, sulla gastronomia, sull’accoglienza diffusa e sulla capacità di offrire esperienze che vanno oltre la semplice vacanza al mare.

Un turismo che parla sempre più lingue

Passeggiando nei centri storici di Bari, Monopoli, Polignano a Mare o Lecce, oggi è facile ascoltare conversazioni in inglese, francese, tedesco, spagnolo e perfino in lingue provenienti dall’Europa orientale e dall’Asia. I visitatori internazionali rappresentano una quota sempre più importante del movimento turistico regionale. Se in passato il mercato era dominato quasi esclusivamente dagli italiani, oggi la presenza straniera contribuisce in modo determinante alla crescita del settore. A favorire questa trasformazione hanno contribuito diversi fattori: collegamenti aerei più numerosi, promozione internazionale, maggiore visibilità online e una crescente domanda di destinazioni autentiche, meno congestionate rispetto ad altre località europee. La Puglia è riuscita a intercettare questo cambiamento proponendosi come una regione dove convivono mare, cultura, natura, enogastronomia e tradizioni popolari.

Gli aeroporti diventano la porta del turismo

Uno degli elementi che ha inciso maggiormente sulla crescita è il potenziamento dei collegamenti aerei. Gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno ampliato negli anni il numero delle destinazioni internazionali, rendendo la regione facilmente raggiungibile dalle principali città europee. Compagnie tradizionali e vettori low cost hanno contribuito a ridurre tempi e costi di viaggio, trasformando la Puglia in una meta ideale anche per soggiorni brevi. Un turista può partire il venerdì da Londra, Berlino o Parigi e trascorrere un fine settimana tra i vicoli di Bari Vecchia, le spiagge di Monopoli o le campagne della Valle d’Itria, rientrando a casa la domenica sera. Questo fenomeno ha favorito anche lo sviluppo del cosiddetto city break, un turismo fatto di soggiorni brevi ma distribuiti durante tutto l’anno.



La stagione non finisce più ad agosto

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la destagionalizzazione. Se fino a pochi anni fa molte strutture chiudevano già a settembre, oggi sempre più alberghi, bed and breakfast e masserie rimangono aperti fino all’autunno inoltrato e, in molti casi, durante tutto l’anno. Ottobre è diventato uno dei mesi preferiti dai turisti stranieri. Le temperature ancora miti permettono di visitare città e borghi senza il caldo intenso dell’estate. Le spiagge sono meno affollate, i ritmi più rilassati e l’offerta culturale continua con festival, eventi gastronomici, mostre e percorsi naturalistici. Anche la primavera registra numeri in crescita. Tra marzo e maggio arrivano cicloturisti, camminatori, gruppi organizzati e appassionati di fotografia, interessati soprattutto ai paesaggi rurali e ai percorsi storici. Per gli operatori turistici questo significa distribuire il lavoro su un periodo più lungo, riducendo la forte dipendenza dai soli mesi estivi.

L’economia locale cambia insieme ai visitatori

Il turismo rappresenta oggi uno dei principali motori dell’economia pugliese. Non produce benefici soltanto per alberghi e ristoranti. Coinvolge trasporti, commercio, artigianato, agricoltura, guide turistiche, imprese culturali, servizi digitali, eventi e produzioni locali. Un turista che soggiorna in Puglia acquista olio extravergine, vino, ceramiche, prodotti tipici, visita musei, noleggia biciclette, partecipa a escursioni, utilizza taxi, traghetti e mezzi pubblici. Ogni euro speso genera ricadute economiche su decine di attività differenti. Sempre più aziende agricole hanno scelto di affiancare alla produzione tradizionale l’ospitalità rurale, offrendo degustazioni, visite ai frantoi, corsi di cucina e percorsi tra vigneti e uliveti. Il turismo esperienziale è ormai uno dei segmenti con la crescita più rapida.

Ma il successo presenta anche il conto

L’aumento dei visitatori porta inevitabilmente nuove sfide. Durante i mesi estivi alcune località raggiungono livelli di affollamento molto elevati. Polignano a Mare, Alberobello, Monopoli e alcune spiagge del Salento devono gestire migliaia di persone concentrate in poche ore della giornata. Traffico, parcheggi insufficienti, rifiuti, pressione sulle reti idriche e difficoltà nei servizi pubblici sono problemi sempre più frequenti. In alcuni centri storici cresce anche il numero degli immobili trasformati in case vacanza, con effetti sul mercato residenziale. Molti residenti segnalano un progressivo aumento dei prezzi degli affitti e una diminuzione delle abitazioni disponibili. È il fenomeno che gli esperti definiscono overtourism, cioè una presenza turistica superiore alla capacità del territorio di assorbirla senza compromettere la qualità della vita dei residenti e l’esperienza degli stessi visitatori.

La sfida è distribuire i flussi

La soluzione non consiste nel ridurre il turismo. L’obiettivo è distribuirlo meglio. La Puglia possiede oltre ottocento chilometri di costa, decine di borghi, parchi naturali, siti archeologici, castelli, percorsi religiosi e aree interne ancora poco conosciute. Promuovere queste destinazioni significa alleggerire la pressione sulle località più famose e creare nuove opportunità economiche. Il Gargano, i Monti Dauni, l’Alta Murgia, il Subappennino Dauno e numerosi piccoli comuni possono intercettare una parte crescente dei visitatori interessati a esperienze più autentiche e meno affollate.

Il digitale cambia il modo di viaggiare

Anche la tecnologia sta modificando profondamente il turismo. Oggi il viaggio inizia molto prima della partenza. Un video pubblicato sui social può convincere una persona a scegliere una destinazione. Una recensione positiva influenza le prenotazioni. Le mappe digitali suggeriscono percorsi personalizzati. Le applicazioni permettono di acquistare biglietti, prenotare visite guidate e ricevere informazioni in tempo reale. Per le destinazioni diventa quindi fondamentale integrare strumenti digitali e servizi fisici, offrendo un’esperienza semplice, accessibile e continua. La competitività non dipende più soltanto dalla bellezza del territorio, ma anche dalla qualità dell’informazione e dell’accoglienza.

Accessibilità: il prossimo grande passo

Se la Puglia vuole consolidare la propria crescita internazionale, dovrà investire ancora di più nell’accessibilità. Non si tratta esclusivamente di eliminare le barriere architettoniche. Significa progettare spiagge, musei, percorsi naturalistici e centri storici fruibili anche da persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive. Significa realizzare contenuti multilingue, mappe inclusive, informazioni digitali accessibili e personale formato. Il turismo accessibile non rappresenta una nicchia. È una componente sempre più importante della domanda internazionale e costituisce un’opportunità economica oltre che sociale.

Il futuro passa dalla qualità

La sfida dei prossimi anni non sarà semplicemente aumentare il numero dei turisti. Sarà migliorarne l’esperienza. Conservare il paesaggio, proteggere le coste, valorizzare i borghi meno conosciuti, investire nei trasporti, nella digitalizzazione e nell’accessibilità significa costruire un modello di sviluppo capace di generare ricchezza senza consumare il territorio. La Puglia ha già dimostrato di poter trasformare la propria immagine nel panorama turistico internazionale. Ora è chiamata a compiere un passo ulteriore: diventare un esempio di turismo sostenibile, distribuito durante tutto l’anno e capace di coniugare crescita economica, tutela dell’ambiente e qualità della vita. Perché il vero successo di una destinazione non si misura soltanto dal numero di arrivi, ma dalla capacità di far innamorare chi arriva senza cambiare l’anima dei luoghi che lo accolgono.