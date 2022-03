Quello schiaffo da Oscar diventa un tatuaggio: creato da un brindisino

di Lucia Pezzuto per il7 Magazine

Lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar diventa un ritratto indelebile sulla pelle, ad Oria Giovanni Bracciodieta nel suo studio “White tiger tattoo” lo trasforma in un tatuaggio. Probabilmente è il primo tatuaggio su questo tema in Italia, al momento non si ha notizia se ne siano realizzati altri uguali. Ma una cosa è certa, chi ha scelto di farsi imprimere sulla pelle una simile scena ricorderà per sempre quanto accaduto sul palco del Dolby Theatre di Hollywood durante la notte degli Oscar. All’inizio sembrava di assistere ad una gag, magari preconfezionata, ma la realisticità con la quale Will Smith ha dato il ceffone al comico Chris Rock non ha lasciato molti dubbi. Pur condannando ogni forma di violenza, la reazione di Smith era stata ampiamente provocata dalla pesante battuta di Rock sulla moglie del collega Jada Pinkett. Una caduta di stile che non poteva, evidentemente, essere perdonata. Mentre annunciava il vincitore come miglior doc, Chris Rock ha fatto una battuta sul fatto che Jada Pinkett Smith potesse entrare nel cast di G.I. Jane 2 (ovvero un ipotetico sequel di Soldato Jane starring Demi Moore) a causa del suo taglio rasato. Peccato che la bellissima moglie di Smith non porti quel taglio per scelta bensì a causa di una grave forma di alopecia che le causa la caduta di capelli.

La scena dello schiaffo è stata ripresa in diretta dalle telecamere di tutto il mondo e in poco minuti è diventata virale. Commenti , battute, persino meme sui social hanno di fatto catalizzato l’attenzione del web tanto da oscurare persino le foto e i filmati sulla guerra in Ucraina. Che il memorabile schiaffo di Will Smith a Chris Rock entri nella storia del cinema non avevamo dubbi, probabilmente sarà annoverato negli annali delle notti hollywoodiane ma che qualcuno ne facesse addirittura un tatuaggio da portare sempre con sé non ce lo aspettavamo. L’autore di questo tatuaggio è un artista brindisino, oritano per la precisione, Giovanni Bracciodieta, titolare del “White tiger tattoo”. “Qualche giorno fa ho visto il video di quello che era accaduto durante la notte degli Oscar- dice Giovanni- ed ho subito pensato: questo è il meme del 2022”. Ed effettivamente il video poco dopo essere stato registrato ha fatto il giro del mondo, rimbalzando tra i media e i social è diventato subito virale attirando commenti seri e meno seri, trasformandosi in un meme. Da qui scatta l’idea, Giovanni pensa subito di farne il prossimo soggetto per un tatuaggio, uno di quelli che certo non passerà inosservato, e lancia un appello.

“Ho pensato di volerlo realizzare io per primo, prima che ci pensasse qualcun altro -ammette- ed allora ho pubblicato una storia sui social chiedendo se ci fosse qualcuno disponibile a farsi tatuare proprio quella scena memorabile, quello schiaffo dato in diretta davanti a milioni di spettatori”. All’appello rispondono in due, un ragazzo ed una ragazza, entrambi non vogliono perdere l’occasione di tatuarsi una scena che difficilmente qualcun dimenticherà, ma Giovanni deve sceglierne solo uno: il fortunato ad avere tatuato sulla pelle il famoso schiaffo è un giovane di circa 23 anni.

“Ho scelto chi per primo aveva risposto alla storia- dice- ed era stato un ragazzo. Ho realizzato il disegno in chiave tradizionale, seguendo quello che è il mio stile: linee grosse, colori accesi. Ed abbiamo deciso di realizzarlo sulla coscia sinistra, in un punto più o meno nascosto”. Il risultato è strabiliante, molto realistico, un tatuaggio che ricalca a pieno ciò che accaduto su di uno dei palchi più famosi al mondo, le espressioni dei volti e il chiaro scuro dei colori rendono molto bene la scena. Lo stile di Giovanni, appena 29enne, è semplice ma definito, si identifica in quello che in molti chiamano “old school”. “Ho questa passione da sempre- racconta- sono nato ad Oria ed ho frequentato a Brindisi il Liceo Artistico. Avrei voluto proseguire gli studi, magari iscrivendomi all’Accademia delle Belle Arti ma poi ho mollato e mi sono dedicato all’arte del tatuaggio”. Giovanni si dedica a questa passione dal 2014, ha cominciato facendo pratica proprio in uno studio di Brindisi, il Panther Ink, poi ha fatto ancora pratica in un altro studio di Oria sino ad aprire la propria attività, il “White tiger tattoo” nella sua città natale. “Il mio è uno stile classico- dice- preferisco il tatuaggio iconografico, in chiave hold school. Mi piace disegnare e spesso i soggetti che tatuo sono il frutto delle mie idee. Qualche altra volta il cliente sa già cosa vuole e mi porta, magari, dei ritratti da fare. Tra i lavori più belli, anche più grandi, che abbia mai realizzato, c’è una tigre gigante, che ho disegnato nel 2017 sulla schiena di una ragazza. E’ stato davvero un bel tatuaggio”. La bravura di Giovanni è indiscutibile, lo si evince dai tatuaggi realizzati che lui pubblica costantemente sui suoi profili social, ma oggi a parlare di questo giovane artista brindisino è il meme del famoso schiaffo, quello di Will Smith a Chris Rock, dove la fantasia ha superato la realtà rendendola immortale sulla pelle di un giovane che non potrà certo dimenticarsi che anche le star degli Oscar possono inciampare.