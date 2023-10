Questionario “Ambiente e Salute”: il Comune di Mesagne monitora i rischi

Il Comune di Mesagne, in collaborazione con Regione Puglia, AreSS (Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale), ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente) e Asl Brindisi nell’ambito del progetto “Ambiente e Salute”, sta realizzando una ricerca operativa in materia di monitoraggio e controllo ambientale sul territorio di Mesagne.

Per partecipare è sufficiente compilare il questionario di cui al link allegato. L’obiettivo dell’indagine è quello di conoscere la percezione del rischio legato all’inquinamento dell’aria ed elettromagnetico, raccogliendo segnalazioni attraverso una fase di ascolto aperta a tutti i cittadini. Il questionario è anonimo e i dati verranno trattati solo in forma aggregata.

C’è tempo sino al prossimo 16 novembre. https://forms.gle/WXX74RB2YKGiB5277.