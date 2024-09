Rintracciata la 40enne polacca scomparsa in Salento: aveva scritto sui social di essere fuggita dal marito violento

È stata rintracciata nel Nord Italia A. M. P., la 40enne polacca della quale non si avevano più notizie dal 22 agosto scorso: si troverebbe in un’abitazione di sua proprietà nel Nord Italia e avrebbe chiesto di non essere più cercata.

La donna, sposata con un uomo italiano che ne aveva denunciato la scomparsa pubblicando diversi appelli sui social, era stata vista l’ultima volta a Barbarano del Capo, una frazione di Morciano di Leuca. Proprio in risposta a uno degli appelli, la 40enne aveva scritto “Sono scappata, non cercatemi. Mio marito era un uomo violento. Ho rischiato di morire”. Inizialmente le forze dell’ordine avevano sospettato che a postare i messaggi fosse un profilo fake, aperto per depistare le indagini. A quanto pare, però, il profilo sarebbe riconducibile direttamente alla donna.

La forze dell’ordine lavorano per verificare l’attendibilità delle dichiarazioni della signora in merito ai presunti maltrattamenti subiti. In ogni caso, proprio per tutelare la posizione di una potenziale vittima di violenza domestica e salvaguardarne l’incolumità, nulla è trapelato in merito alle circostanze del ritrovamento.

