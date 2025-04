Ritrovato oro votivo rubato in una chiesa in Salento: arrestato un 32enne

È stato recuperato dai Carabinieri l’oro votivo rubato lo scorso 9 marzo dalla chiesa della Madonna Santissima del Rosario di Viagnacastrisi, frazione di Ortelle, in provincia di Lecce.

I militari hanno arrestato il presunto responsabile del furto, un 32ene di Diso, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari domiciliari.

Le indagini, scattate dopo la denuncia del parroco, si sono avvalse dell’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, e di numerose testimonianze.

Il furto aveva molto colpito il piccolo borgo salentino perché avvenuto durante la processione del Sacro Cuore di Gesù, quando la comunità religiosa era raccolta in un momento di profonda partecipazione spirituale. L’oro votivo – anelli, collane, medagliette e bracciali in oro – fa parte delle donazioni dei fedeli nel corso degli anni.

A mettere i Carabinieri sulla pista giusta sono state una spilla e una collana rinvenute in un Compro Oro di un comune limitrofo.

Dalla loro analisi è emerso che erano compatibili con alcuni degli oggetti trafugati.

Nella perquisizione domiciliare a casa del 32enne arrestato sono stati poi rinvenuti gli altri ex voto rubati. Nella sua auto, inoltre, i Carabinieri hanno trovato droga e soldi, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento degli stupefacenti.