Ruba quattro paia di scarpe al Globo, denunciato dalla polizia

Nel pomeriggio di martedì 29 marzo, le Volanti della questura di Brindisi sono intervenute presso il negozio GLOBO all’interno dell’area commerciale BrinPark. Un uomo, di origine georgiana, si era impossessato di 4 paia di scarpe nascondendole in una valigetta. Sebbene avesse superato le casse, il passaggio del giovane d’avanti all’uscita ha attivato il sistema di sicurezza inducendo i responsabili del punto vendita a chiamare la Polizia.

Gli operatori della Volante giunti sul posto nel giro di pochissimi minuti hanno approfondito i controlli riuscendo a trovare le 4 paia di scarpe nella valigetta che l’uomo teneva con sé e dove aveva avuto cura di nasconderle dopo essersi sbarazzato delle scatole. Il malfattore è stato denunciato a piede libero e le scarpe rinvenute sono state riconsegnate ai responsabili del negozio. Le indagini ancora in corso cercheranno di verificare il coinvolgimento del giovane in episodi analoghi verificatisi negli ultimi mesi.