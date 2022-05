Rubato furgone dal centro Acchiappasogni che assiste bimbi bisognosi

La notte scorsa ladri privi di scrupoli hanno rubato un furgone trasporta persone dalla sede del Centro diurno “Acchiappasogni” di Brindisi, con sede in via Tarquinia.

Acchiappasogni è una realtà sociale molto particolare che accoglie bambini tra i 6 e 12 anni affidati dai Servizi sociali e dal Tribunale per i minori di Lecce, con problematiche economiche e sociali. Il Centro è attivo dal 2013 e promuove progetti individualizzati per ogni bambino, perché ogni bambino porta con sé sogni e bisogni diversi.

Intorno a mezzanotte di ieri qualcuno ha rubato un furgone Renault Trafic, targato FX124BY fondamentale per il trasporto dei ragazzi.

Sarebbe opportuno che chi ha compiuto il furto facesse i conti almeno con la propria coscienza, se non con la giustizia.

Chi dovesse avere notizie del furgone può chiamare il 112.