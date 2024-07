Sabato di sangue sulle strade pugliesi: un morto a Bari e uno a Trinitapoli

Due persone sono morte nel pomeriggio di oggi, 20 luglio, in Puglia in due diversi incidenti stradali, a Trinitapoli e a Bari.

Sulla strada statale 16, in direzione Nord, all’altezza di Bari Palese, ha perso la vita un 62enne di origini brasiliane: l’automobile su cui viaggiava, che è finita contro il guardrail, si è scontrata con un altro veicolo e, a causa dell’impatto, la vittima è stata sbalzata sull’asfalto, morendo sul colpo. Le tre persone che erano a bordo dell’altra auto sono rimaste ferite, ma non sono note le loro condizioni. Il tratto stradale è rimasto chiuso a lungo per consentire i rilievi del caso.

Alla periferia di Trinitapoli, nello scontro frontale tra due auto, è invece morto uno dei conducenti, un ragazzo di 26 anni, mentre sei persone sono rimaste ferite in modo serio. Una di loro sarebbe stata trasportata in ospedale in codice rosso.

