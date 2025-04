San Michele Salentino: rubate le offerte dei fedeli dal cestino davanti al Calvario

Il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, ha dato notizia sui propri canali social che nella mattina di oggi, 22 aprile, i volontari della parrocchia hanno segnalato il furto delle offerte dei fedeli lasciate nei giorni del Triduo pasquale davanti al Calvario: ignoti avrebbero prima hanno tirato il tappeto su cui era appoggiato il cestino e poi portato via tutto il contenuto.

“Un gesto grave e inqualificabile, soprattutto in un periodo così significativo per la comunità cristiana. Chi ha compiuto questo atto ha dimostrato di non avere alcun rispetto né per il luogo sacro, né per il significato delle offerte. È fondamentale riscoprire il valore del rispetto verso gli altri e verso i sentimenti religiosi. Crescere come comunità significa anche sapersi correggere a vicenda. Mi auguro sinceramente che si sia trattato solo di una bravata, e che da questo episodio possiamo trarre tutti una lezione”, ha commentato il primo cittadino.