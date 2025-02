Santeramo in Colle, incidente sul cantiere del palazzetto dello sport: gravissimo operaio 52nne

Un operaio di 52 anni, originario di Gravina in Puglia e dipendente di una ditta dello stesso comune, è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi, 6 febbraio, mentre lavorava presso il cantiere del palazzetto dello sport di Santeramo in Colle: alcuni testimoni hanno riferito che l’uomo, impegnato in lavori di riqualificazione della struttura, sarebbe stato colpito alla testa da un tubo del gas, che gli avrebbe provocato un importante trauma cranico. Secondo altre fonti, l’operaio, sarebbe stato sbalzato contro un pilastro in cemento mentre spostava tubazioni per il trasporto del gas.

Il 52nne è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dov’è giunto in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i funzionari dello SPESAL per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Marina Poci