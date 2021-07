Schianto frontale: muore un 43enne, grave un ventenne

Un uomo di 43 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto all’alba di domenica sulla strada provinciale Brindisi-San Pietro Vernotico, poco prima dell’incrocio per Tuturano: la sua Fiat Panda si è scontrata per cause in corso d’accertamento contro una Fiat Punto condotta da un 20enne di Cellino San Marco che è stato portato in ospedale in condizioni critiche.

L’incidente si è verificato poco dopo le quattro: la Fiat Punto condotta dal giovane procedeva in direzione San Pietro Vernotico mentre la Panda della vittima viaggiava verso Brindisi. l’impatto è stato violentissimo: la Fiat Panda ha superato il guardrail e si è ribaltata nella campagna perdendo addirittura il motore. Anche la Punto si è ridotta a un groviglio di lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i due uomini: per il conducente della Panda non c’è stato nulla da fare. Era già morto. Il 20enne alla guida dell’altra vettura è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’’incidente e inviduare eventuali responsabilità.