Scontro in via Sicilia, auto si ribalta: due ragazzi feriti

Incidente questa sera intorno alle 20 in via Sicilia a Brindisi, due persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave ma una delle due auto si è addirittura ribaltata. L’impatto tra una Fiat Punto e una Fiat 500 è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Molise, forse una mancata precedenza.

Ad avere la peggio è stata la Fiat 500 che si è ribaltata: le due persone a bordo sono rimaste bloccate nell’abitacolo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due giovani dalla vettura.

Entrambi, tra cui una ragazza di 23 anni che era alla guida dell’auto, sono stati portati in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni. Illeso il conducente della Punto. Sul posto gli agenti della polizia locale che sta procedendo ai rilievi ed ha chiuso il tratto stradale sino a quando non sarà messa in sicurezza la carreggiata.