Scontro mortale tra moto e furgone in Salento: deceduto un parrucchiere

Un uomo di 37 anni, un parrucchiere originario di Specchia, è morto nel primo pomeriggio di oggi, 3 febbraio, in un incidente stradale sulla strada provinciale 275, nel tratto tra Montesano e Lucugnano: era a bordo della sua moto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro un furgoncino Fiat Ducato.

Sembra che l’uomo sia morto sul colpo e che il personale del 118, intervenuto prontamente, abbia soltanto potuto constatarne il decesso.

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della Stazione di Tricase, per ricostruire la dinamica e ristabilire la regolare viabilità nel tratto interessato.

