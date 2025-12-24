Incidente mortale a Leverano, nel Salento, alla vigilia di Natale. Un uomo di 81 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra due auto, avvenuto intorno alle 13 all’incrocio tra via Sardegna e via Emilia. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Mercedes Classe A180 e una Opel Corsa.
Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava alla guida della utilitaria. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, e il personale sanitario del 118.
I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma per il conducente della Opel Corsa non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Gli inquirenti stanno valutando anche l’ipotesi di un possibile malore che potrebbe aver colpito l’81enne dopo l’impatto.
Scontro tra due auto, muore un pensionato di 81 anni
