Scontro tra due auto sulla Oria-Torre: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro fra due auto sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a Oria. La collisione, avvenuta intorno alle 20.30 di venerdì, ha convolto un Fiat Bravo e una Ford Fiesta. ù

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza di veicoli e luoghi. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Oria.