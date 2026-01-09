Scoppia in volo spray al peperoncino, panico sul Malpensa-Brindisi

Una bomboletta di spray al peperoncino, trasportata nel bagaglio a mano su un volo Ryanair, è esplosa accidentalmente durante il volo, provocando momenti di panico tra i passeggeri.

L’episodio è avvenuto a bordo dell’aereo FR 3424, partito nel pomeriggio da Milano Malpensa e diretto a Brindisi. In seguito all’esplosione, l’aria all’interno della cabina è diventata irrespirabile per diversi minuti, causando forte disagio ai presenti.

All’atterraggio nello scalo pugliese, avvenuto regolarmente, sono intervenuti gli agenti della Polizia di frontiera per effettuare i controlli. Le verifiche hanno permesso di individuare la proprietaria del bagaglio contenente la bomboletta spray.

La donna sarà denunciata per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione: sebbene lo spray al peperoncino sia di libera vendita, è infatti vietato il suo trasporto a bordo degli aeromobili. A segnalare l’accaduto alle autorità è stato il comandante del volo.