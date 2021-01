Scuola, Emiliano lascia la scelta alle famiglie fino al 15 gennaio

L’ordinanza della Regione Puglia sulla riapertura delle scuole, che stabilisce la didattica a distanza per tutti fino al 15 gennaio, concede la possibilità alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di optare per le lezioni in presenza. «Le medesime Istituzioni scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) – si legge al punto 2 dell’ordinanza – nell’ambito dell’alleanza del rapporto scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli.

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza», cioè sino al 15 gennaio. Inoltre, l’ordinanza stabilisce che le scuole debbano «comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico regionale e al dipartimento della Salute il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al Covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid».