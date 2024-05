Soggiorni in nero in strutture ricettive del Brindisino: evasi 450mila euro

Avrebbero omesso di dichiarare al fisco i redditi percepiti dalle locazioni per un ammontare di oltre 450 mila euro e la corrispondente Imposta sul Valore Aggiunto per 30 mila euro: per questo motivo, a seguito di interventi ispettivi svolti dai Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, diversi proprietari di strutture ricettive (alberghi, B&B, case vacanze e affittacamere) nei Comuni di Ostuni, Carovigno, Fasano, Mesagne, Francavilla Fontana, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna sono stati segnalati ai competenti uffici finanziari per i conseguenti recuperi a tassazione e l’irrogazione delle relative sanzioni.

Nel corso delle attività svolte dalle Fiamme Gialle, sono state scoperte anche due strutture ricettive che hanno omesso di accreditarsi sul registro regionale al fine di ottenere il codice identificativo (C.I.S.) in violazione della Legge n. 57/2018 della Regione Puglia.

