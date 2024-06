Sogliano Cavour: scoperto ingegnere sconosciuto al Fisco, percepiti e mai dichiarati 280mila euro

Avrebbe sottratto al fisco oltre 280mila euro un ingegnere di Sogliano Cavour, in provincia di Lecce.

Lo hanno scoperto i Finanzieri della compagnia di Maglie che, nel corso dell’intervento nello studio del professionista, hanno rinvenuto documentazione extra-contabile dalla quale emergerebbero le prestazioni “in nero” che avrebbero prodotto compensi percepiti e mai dichiarati negli esercizi di imposta dal 2020 al 2024.

