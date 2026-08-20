Spiagge del Brindisino, controlli della Guardia Costiera: sanzionati stabilimenti e imprese

Proseguono lungo il litorale brindisino i controlli della Guardia Costiera per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza balneare, sull’accessibilità e sulla tutela dell’ambiente costiero.

Nel territorio di competenza della Capitaneria di Porto di Brindisi, compreso tra Torre Egnazia e Lendinuso, uomini e mezzi sono impegnati quotidianamente in attività di vigilanza in mare e lungo la costa, con particolare attenzione al rispetto dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare e delle disposizioni emanate dalla Regione Puglia.

I primi accertamenti hanno riguardato l’obbligo di apertura stagionale fissato al 23 maggio 2026. Sei strutture balneari della provincia sono risultate ancora chiuse e ai rispettivi titolari sono state elevate sanzioni amministrative da 1.032 euro ciascuna, con contestuale segnalazione ai Comuni competenti.

Altre irregolarità sono state riscontrate a Torre Canne, nel territorio di Fasano, dove il concessionario di uno stabilimento è stato sanzionato perché impiegava l’assistente ai bagnanti in mansioni diverse da quelle di salvataggio.

A Pantanagianni, nel Comune di Carovigno, è stata invece sanzionata la ditta incaricata della manutenzione della spiaggia: secondo quanto accertato, un mezzo meccanico stava operando sotto il piede dunale senza rispettare la distanza minima di cinque metri prevista dalle linee guida regionali.

Particolare attenzione anche all’accessibilità degli stabilimenti per le persone con disabilità. In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Brindisi, la Capitaneria ha effettuato controlli specifici sulla fruibilità dei servizi. Nel capoluogo uno stabilimento è stato sanzionato perché privo di un percorso idoneo, perpendicolare alla battigia, che consentisse l’accesso al mare. Il personale sanitario ha inoltre imposto l’immediato adeguamento della struttura.

I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva e riguarderanno soprattutto la presenza di bagnini abilitati, le dotazioni di salvataggio, la segnaletica e le bandiere di sicurezza.