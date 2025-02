Squinzano: extracomunitario sviene per strada, due guardie giurate lo rianimano in attesa dei soccorsi

Nella giornata di ieri, 25 febbraio, due guardie giurate della Velialpol hanno rianimato con un lungo massaggio cardiaco un giovane di nazionalità marocchina rinvenuto privo di sensi per strada, in via Vittorio Veneto, a Squinzano poco dopo l’alba: gli uomini, di pattuglia nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e non hanno esitare a scendere dall’auto e allertare i sanitari del 118. Dopodiché, guidati telefonicamente dal personale medico, hanno iniziato a praticare la manovra di rianimazione, fortunatamente andata a buon fine dopo alcuni minuti.

Sul posto sono giunti di lì a poco i soccorritori e i Carabinieri. Il giovane è stato condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Marina Poci