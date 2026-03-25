Squinzano, incendio doloso all’esterno del bar Ristoro: danni pesanti a una settimana dall’apertura

Un attentato incendiario ha colpito all’alba di oggi il bar “Ristoro” di Squinzano, aperto soltanto da pochi giorni. L’episodio si è verificato in via Montegrappa, al civico 149, dove intorno alle 6.30 sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.

Stando ai primi accertamenti, l’azione sarebbe stata compiuta nel corso della notte da persone al momento non identificate. Nel mirino sono finite le strutture esterne dell’attività commerciale. In base a una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero prima danneggiato il telo dell’ombrellone collocato sul gazebo e poi dato fuoco alla pedana in legno sottostante, utilizzando liquido infiammabile per propagare le fiamme.

L’intervento dei militari dell’Arma ha consentito di avviare immediatamente i rilievi tecnici, finalizzati a definire con precisione la dinamica dell’accaduto e a quantificare l’entità dei danni, che da una prima valutazione risultano consistenti. Un elemento che rende la vicenda ancora più delicata è l’assenza di copertura assicurativa per l’attività.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Squinzano, che stanno passando al vaglio anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili per risalire agli autori del gesto.