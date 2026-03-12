Statale 16, il buco nero degli ultimi: il mistero della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu

Nel tratto della Statale 16 che unisce Foggia a San Severo, il confine tra l’economia legale dell’agricoltura intensiva e il sottobosco criminale dello sfruttamento è sottile come la polvere che si alza dai campi. È qui, nel baricentro di un’area nota come Borgo La Rocca, che il 2 marzo 2026 si sono perse le tracce di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza rumena di soli 21 anni la cui storia incarna la tragica parabola del “sogno italiano” trasformatosi in un abisso di violenza.

Il profilo: una solitudine assoluta

Elena non era una ragazza come le altre che popolano i margini della strada. Orfana di entrambi i genitori, senza fratelli né sorelle, era arrivata in Italia circa tre mesi prima della scomparsa. Inizialmente si era stabilita a Canosa di Puglia con un’amica, lavorando duramente come bracciante agricola. Tuttavia, l’assenza di tutele e la morsa dell’indigenza l’avevano spinta verso il circuito della prostituzione stradale, un passaggio descritto dagli analisti come uno “schioccare di dita” in contesti di estrema marginalità.

Cronaca di una sparizione: l’auto scura e l’ultima chiamata

La ricostruzione delle sue ultime ore è di una precisione chirurgica. Nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, Elena sale a bordo di un’autovettura scura. Alla guida c’è un giovane tra i 25 e i 30 anni che parla un ottimo italiano. Il patto è semplice: una prestazione per 20 euro.

L’ultimo contatto diretto avviene alle 12:47, quando Elena risponde al cellulare all’amica preoccupata, dicendo di voler restare ancora un po’ con il cliente. Ma mezz’ora dopo, la situazione precipita: alla seconda chiamata risponde direttamente l’uomo, che con tono sospetto dichiara di aver offerto ad Elena altri 40 euro per trattenerla. Subito dopo, il telefono viene spento definitivamente.

I reperti forensi: segnali di un tragico epilogo

Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, si poggiano su due ritrovamenti inquietanti:

Il cellulare: Rinvenuto la sera stessa della scomparsa sul ciglio della strada a Borgo La Rocca, suggerisce un gesto deliberato di occultamento o l’esito di una colluttazione.

Il giubbotto di pelliccia: Dieci giorni dopo, sotto un ponte della Statale 16, i cani molecolari individuano il vistoso giubbotto bianco che Elena indossava. L’abbandono di un capo pesante in pieno inverno è interpretato dagli inquirenti come un segnale di estrema gravità, spesso associato all’occultamento di un cadavere.

Le piste: il racket e il misterioso cliente

Le autorità battono due percorsi principali. Il primo riguarda un uomo straniero, probabilmente dell’Est Europa, che pochi giorni prima della scomparsa aveva minacciato Elena e la sua amica pretendendo denaro. Si ipotizza una ritorsione del racket della prostituzione che controlla la zona. Parallelamente, si cerca di dare un volto all’ultimo cliente, analizzando ore di filmati delle telecamere di sicurezza per capire se l’uomo possa essere un predatore seriale o un complice degli sfruttatori.

Un apparato di ricerca imponente

La Prefettura ha attivato un piano di ricerca massiccio. Mentre i droni mappano casolari e ruderi inaccessibili, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco ispezionano i vasconi per l’irrigazione. Squadre specializzate stanno controllando sistematicamente i numerosi pozzi artesiani della zona, temendo che possano essere stati usati come nascondiglio.