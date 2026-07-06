Strage ferroviaria Andria-Corato, il 12 luglio diventa Giornata regionale del ricordo

Il 12 luglio sarà per la Puglia la Giornata in ricordo delle 23 vittime dell’incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato. La Giunta regionale ha avviato l’iter per una legge che istituisca in modo permanente questa ricorrenza, con l’obiettivo di onorare la memoria delle vittime e mantenere viva la consapevolezza collettiva di una tragedia che ha segnato profondamente la comunità pugliese.

La giornata sarà anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, sull’importanza della sicurezza nei trasporti e per rinnovare l’impegno delle istituzioni affinché simili tragedie non si ripetano.

In vista del decimo anniversario dell’incidente, la Giunta regionale ha deliberato che quest’anno il luogo principale della commemorazione sia la città di Andria, dove domenica 12 luglio sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“La memoria è una storia viva, capace di tenere insieme le persone e di creare comunità”, ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. “L’istituzione della giornata del ricordo delle vittime della strage ferroviaria del 12 luglio tra Andria e Corato, dopo dieci anni, è il respiro che tiene vivo il ricordo di una giornata che ha segnato per sempre la storia della Puglia”.

Decaro ha poi sottolineato il valore della presenza del Capo dello Stato: “La Puglia è onorata di poter accogliere domenica prossima il presidente della Repubblica Mattarella, che con la scelta di essere qui insieme a noi e alle famiglie delle vittime si dimostra ancora una volta straordinario testimone di umanità”.