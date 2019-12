Svaligia la casa della ex la sera della vigilia di Natale: arrestato 51enne

Non ha trovato di meglio per festeggiare il Natale che svaligiare l’abitazione della sua ex la sera della vigilia: un 51 enne di Squinzano, Giuseppe De Simei è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Torchiarolo per furto in abitazione e minacce.

Nella serata del 24 dicembre la sua ex compagna ha chiamato il 112 segnalando un furto avvenuto poco prima nella sua abitazione di Torchiarolo, al momento disabitata: poco prima qualcuno si era introdotto forzando la porta d’ingresso e dopo averla messa a soqquadro aveva portato via elettrodomestici e varie suppellettili.

La vittima ha da subito nutrito sospetti nei confronti del suo compagno così poco dopo i carabinieri si sono portati presso l’appartamento dell’uomo e lo hanno perquisito trovando l’intera refurtiva che è stata così restituita. Durante l’arresto De Simei ha proferito minacce di morte nei confronti della donna e così la sua posizione si è notevolmente aggravata. E’ stato rinchiuso nella casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’autorità giudiziaria.