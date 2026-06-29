Taranto 2026, presentate le medaglie ufficiali dei Giochi del Mediterraneo

Sono state presentate oggi a Taranto le medaglie ufficiali dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. La cerimonia si è svolta nella sede del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari, durante l’evento dedicato al percorso di avvicinamento alla manifestazione sportiva internazionale.

Realizzate dalla Zecca dello Stato, le medaglie raccontano attraverso il design il legame tra Taranto, il mare e le culture del Mediterraneo. Sul diritto campeggia il logo dei Giochi, con le due “X” del numero romano 20 trasformate in figure antropomorfe ispirate alle linee del Monumento al Marinaio, simbolo della città e richiamo all’abbraccio tra i popoli.

La composizione richiama gli sport di terra e d’acqua attraverso texture e rilievi pensati per evocare movimento, energia e dinamismo. Le medaglie, realizzate in ottone, hanno un diametro di 80 millimetri e presentano finiture dorata, rodiata e ramata, corrispondenti rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, i ministri Andrea Abodi e Tommaso Foti, il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il direttore generale Carlo Molfetta, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il sindaco di Taranto Pietro Bitetti, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e Francesca Marino per la Zecca dello Stato.

Le medaglie diventano così uno dei simboli più rappresentativi di Taranto 2026: non soltanto premio per gli atleti, ma segno dell’identità mediterranea della città e del valore di incontro, dialogo e condivisione che i Giochi intendono promuovere.