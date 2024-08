Taranto: 30enne trovato morto in spiaggia dopo la notte di Ferragosto

Il corpo di un 30enne di Palagiano è stato rinvenuto nella prima mattinata di oggi, 15 agosto, sulla spiaggia di Chiatona, in provincia di Taranto: a notarlo sono stati alcuni bagnanti mattinieri, che hanno immediatamente dato l’allarme. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il giovane abbia avuto un malore durante i festeggiamenti della notte di Ferragosto, ma al momento non si esclude alcuna pista investigativa.

I Carabinieri della Compagnia di Massafra lavorano per ricostruire l’accaduto cercando eventuali testimoni.

Il PM di turno della Procura della Repubblica di Taranto ha disposto che sia effettuata l’autopsia per determinare le cause del decesso.

Marina Poci

(immagine di repertorio)

