Taranto, assalto al gazebo di Futuro Nazionale: indaga la Digos

Momenti di tensione in piazza Maria Immacolata a Taranto, dove il gazebo di Futuro Nazionale, impegnato in una raccolta firme su sicurezza e legittima difesa, è stato rovesciato e distrutto da un gruppo di persone.

L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse, riportando la calma dopo oltre un’ora di urla e insulti. La Digos sta lavorando per identificare i responsabili. Secondo Francesco Battista, referente cittadino del movimento, una quindicina di persone avrebbe assalito il gazebo danneggiando anche i manifesti. Gli attivisti non avrebbero reagito alle provocazioni.